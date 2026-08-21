Visite guidée du Castellas de Roquemartine et animations médiévales, Castellas de Roquemartine, Eyguières

Informations pratiques

Visite guidée du Castellas de Roquemartine et animations médiévales Dimanche 20 septembre, 00h00 Castellas de Roquemartine Bouches-du-Rhône

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:30:00+02:00

Le Castellas de Roquemartine a fait l’objet d’une ambitieuse campagne de cristallisation des ruines et de restaurations ponctuelles.

Cette renaissance a été rendue possible grâce à la mobilisation conjointe de la famille propriétaire du Site, de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern, de la Fondation du patrimoine, de la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur), du Département des Bouches-du-Rhône, de l’association de la Sauvegarde de l’Art Français, ainsi que de l’engagement constant de l’Association des Amis du Castellas de Roquemartine et de ses bénévoles. Les travaux, aujourd’hui achevés, ont été inaugurés en juin 2026, consacrant l’aboutissement de plusieurs années d’études, de recherches historiques et d’interventions de conservation.

Tout au long de la journée, le moulin situé au pied du château accueillera des animations consacrées à la découverte de la vie quotidienne au Moyen Âge. Les visiteurs pourront découvrir les métiers anciens, les techniques de construction, l’artisanat, les costumes, les armes et les savoir-faire médiévaux, dans une approche à la fois pédagogique et vivante. L’animation est assurée par l’association Mains d’or et de fer.

Des visites guidées du château et de l’église Saint-Sauveur seront proposées toutes les deux heures par les membres de l’Association des Amis du Castellas de Roquemartine et des historiens. Elles permettront de retracer l’histoire du site, de présenter les différentes étapes de sa sauvegarde et d’expliquer les choix scientifiques et techniques qui ont guidé cette opération exemplaire de conservation.

Castellas de Roquemartine Castellas de Roquemartine 13430 Eyguières Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://castellasderoquemartine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-castellas-de-roquemartine »}] Le Castellas de Roquemartine situé à Eyguières, au coeur des Alpilles, s’inscrit dans un territoire riche d’histoire et de vestiges archéologiques. Son évolution fait partie de l’histoire de la Provence où il joue un rôle assez important, comme son plus illustre seigneur Albeta de Tarascon au XIIIº siècle.

Avec le soutien de la DRAC PACA, du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de la Sauvegarde de l’Art Français et de la Mission BERN pour la sauvegarde du patrimoine en péril, ses propriétaires ont entrepris la restauration des vestiges du Castellas et de l’église Saint-Sauveur, afin de préserver ce patrimoine historique, architectural et naturel exceptionnel. Accès par le Mas du Moulin, sur la D569 reliant Eyguières à Orgon. Coordonnées GPS : 43.7116, 5.0274

Le Castellas de Roquemartine a fait l’objet d’une ambitieuse campagne de cristallisation des ruines et de restaurations ponctuelles.

©S de BECDELIEVRE