Une promenade à travers la gravité : Passages de Alice Rende Village de cirque Paris

Informations pratiques

30 min · Tout public · En extérieur

Dans une boîte de plexiglas à

peine plus large qu’elle-même, la contorsionniste Alice Rende invente

une traversée vertigineuse, où chaque geste cherche à déjouer les

frontières de l’enfermement.

Corps

à corps avec quatre parois transparentes, elle glisse, s’élève, compose

une danse suspendue entre élan et résistance, au bord d’un équilibre

sans cesse menacé.

Alice Rende déploie

une odyssée physique et poétique, portée par la seule force de ses bras.

Elle grimpe, chute, suspend son souffle contre la paroi, enchaînant

glissements, suspensions et étreintes avec la matière. Dans cette cage

ouverte sur le ciel, chaque geste devient une tentative d’évasion, une

respiration contre la contrainte. À la croisée de la danse et de

l’acrobatie, Alice Rende esquisse une cartographie intime du désir de

liberté. Chutes, recommencements, élans précaires : son corps trace le

vertige obstiné d’une échappée sans fin.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

« Passages » est une invitation à la légèreté, un souffle de liberté où le corps et l’espace s’inventent à chaque instant. Alice Rende glisse et virevolte, animée par sa malice et l’énergie brute de ses mouvements.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 13h30 à 14h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 18h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T18:30:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T13:30:00+02:00_2026-09-20T14:00:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/passages-ciear-alice-rende +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR



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