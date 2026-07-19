Une promenade à travers la gravité : Passages de Alice Rende Village de cirque Paris
samedi 19 septembre 2026 · Village de cirque · Paris
Informations pratiques
30 min · Tout public · En extérieur
Dans une boîte de plexiglas à
peine plus large qu’elle-même, la contorsionniste Alice Rende invente
une traversée vertigineuse, où chaque geste cherche à déjouer les
frontières de l’enfermement.
Corps
à corps avec quatre parois transparentes, elle glisse, s’élève, compose
une danse suspendue entre élan et résistance, au bord d’un équilibre
sans cesse menacé.
Alice Rende déploie
une odyssée physique et poétique, portée par la seule force de ses bras.
Elle grimpe, chute, suspend son souffle contre la paroi, enchaînant
glissements, suspensions et étreintes avec la matière. Dans cette cage
ouverte sur le ciel, chaque geste devient une tentative d’évasion, une
respiration contre la contrainte. À la croisée de la danse et de
l’acrobatie, Alice Rende esquisse une cartographie intime du désir de
liberté. Chutes, recommencements, élans précaires : son corps trace le
vertige obstiné d’une échappée sans fin.
Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22
« Passages » est une invitation à la légèreté, un souffle de liberté où le corps et l’espace s’inventent à chaque instant. Alice Rende glisse et virevolte, animée par sa malice et l’énergie brute de ses mouvements.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 13h30 à 14h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 18h30 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T18:30:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T13:30:00+02:00_2026-09-20T14:00:00+02:00
Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris
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