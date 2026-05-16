Une renaissance industrielle sans écologie ? Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris
Une renaissance industrielle sans écologie ? Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris mardi 2 juin 2026.
Une renaissance industrielle sans écologie ? Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mardi 2 juin, 19h00 sur inscription
Une renaissance industrielle sans écologie ? Au CNAM
En Europe, la désindustrialisation va encore plus vite que la décarbonation”, affirmait Patrick Pouyanné PDG de Total, en 2025. Ce constat provocateur d’un dirigeant industriel souligne la difficulté de maintenir une compétitivité économique face aux exigences de la transition écologique […]
Ce constat provocateur d’un dirigeant industriel souligne la difficulté de maintenir une compétitivité économique face aux exigences de la transition écologique. Pour autant le coût de l’inaction surpassera celui des investissements requis et cette mutation est impérative.
Dès lors, comment peut-on concilier respect des limites planétaires sans sacrifier sa puissance productive, dans un ordre mondial où les rapports de force redeviennent le moteur
de l’histoire ?
Conférence – table ronde et animée par :
Victoria Constantini, étudiante à l’École des Mines de Paris
avec la participation de :
Gildas Barreyre, secrétaire général du groupe Sequens ou Pierre Fauvarque, senior net zero business development manager à LyondellBasell
Olivier Lluansi, Professeur du Cnam, auteur de Réindustrialiser, le défi d’une génération
Laurent Morel, vice-président et trésorier de l’association « The Shift project »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-02T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-02T21:00:00.000+02:00
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https://culture.cnam.fr/juin/une-renaissance-industrielle-sans-ecologie–1619065.kjsp?RH=ag_juin
Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris
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