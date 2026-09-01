Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Une rose jaune pour Alzheimer

Parvis de la Poste Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre 2026

Vente de roses jaunes dans le cadre de l’opération mondiale Une Rose pour Alzheimer , organisé par le Lions Club Le Touquet-Paris-Plage sur le parvis de la Poste.

Les fonds récoltés serviront à

– assurer le maintien à domicile des malades

– améliorer les centres d’accueil de jour

– assister les aidants

– soutenir la recherche

Tarif 3 € la rose .

Parvis de la Poste Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Une rose jaune pour Alzheimer Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage