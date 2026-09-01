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AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

Une rose jaune pour Alzheimer Le Touquet-Paris-Plage

samedi 19 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Parvis de la Poste
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

Une rose jaune pour Alzheimer

Parvis de la Poste Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Samedi 19 septembre 2026

Vente de roses jaunes dans le cadre de l’opération mondiale Une Rose pour Alzheimer , organisé par le Lions Club Le Touquet-Paris-Plage sur le parvis de la Poste.

Les fonds récoltés serviront à
– assurer le maintien à domicile des malades
– améliorer les centres d’accueil de jour
– assister les aidants
– soutenir la recherche

Tarif 3 € la rose   .

Parvis de la Poste Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 

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English :

L’événement Une rose jaune pour Alzheimer Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage

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