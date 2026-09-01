Une rose jaune pour Alzheimer Le Touquet-Paris-Plage
samedi 19 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Une rose jaune pour Alzheimer
Parvis de la Poste Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 septembre 2026
Vente de roses jaunes dans le cadre de l’opération mondiale Une Rose pour Alzheimer , organisé par le Lions Club Le Touquet-Paris-Plage sur le parvis de la Poste.
Les fonds récoltés serviront à
– assurer le maintien à domicile des malades
– améliorer les centres d’accueil de jour
– assister les aidants
– soutenir la recherche
Tarif 3 € la rose .
Parvis de la Poste Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00
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English :
L’événement Une rose jaune pour Alzheimer Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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