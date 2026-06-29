UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Une rue a disparu : rencontre avec l’écrivain Antonin Crenn pour son livre « Rue des Batailles » Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Une rue a disparu : rencontre avec l’écrivain Antonin Crenn pour son livre « Rue des Batailles » Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Une rue a disparu : rencontre avec l’écrivain Antonin Crenn pour son livre « Rue des Batailles » Bibliothèque Germaine Tillion Paris jeudi 15 octobre 2026.

Lieu
Bibliothèque Germaine Tillion
Adresse
6 rue du Commandant Schlœsing
Ville
75016 Paris
Département
Paris
Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026

Rencontre croisée entre l’historienne Elsa Jamet (Sorbonne Université), spécialiste des grands travaux haussmanniens, et l’écrivain Antonin Crenn, dont le dernier roman Rue des Batailles (Actes Sud) retrace le parcours d’un habitant de cette rue de Chaillot disparue dans les bouleversements urbains du XIXe siècle.

Une rencontre littéraire et historique autour de la violence politique, des démolitions à grande échelle, des bouleversements qui nous dépassent et nous englobent.
Le jeudi 15 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-16T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing  75016 Paris


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Germaine Tillion et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)