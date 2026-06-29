Une rue a disparu : rencontre avec l’écrivain Antonin Crenn pour son livre « Rue des Batailles » Bibliothèque Germaine Tillion Paris jeudi 15 octobre 2026.

Rencontre croisée entre l’historienne Elsa Jamet (Sorbonne Université), spécialiste des grands travaux haussmanniens, et l’écrivain Antonin Crenn, dont le dernier roman Rue des Batailles (Actes Sud) retrace le parcours d’un habitant de cette rue de Chaillot disparue dans les bouleversements urbains du XIXe siècle.

Une rencontre littéraire et historique autour de la violence politique, des démolitions à grande échelle, des bouleversements qui nous dépassent et nous englobent.

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris



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