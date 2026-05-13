Une soirée couture et patrimoine, La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie, Roubaix

Une soirée couture et patrimoine Samedi 23 mai, 18h00 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de cette double célébration, le musée La Piscine vous ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle. Plongez au cœur de l’aventure effrénée de la mode avec l’exposition événement dédiée à La Redoute.

Au programme :

Visites guidées La Redoute, un temps d’avance Mode, design, publicité départs à 18h30 / 20h / 21h30

Visionnaire, La Redoute a posé les bases du commerce moderne avec des innovations majeures qui jalonnent son histoire depuis 1837. À travers ses archives, publicités, catalogues de vente, témoignages, photographies, vêtements et collaborations iconiques, La Piscine retrace la success-story roubaisienne de cette entreprise emblématique et met en lumière son rôle dans l‘évolution de la société et des modes de consommation. Cette exposition bénéficie du soutien exceptionnel de La Redoute.

Durée 1h. Inscription à l’accueil du musée 30 minutes avant le départ des visites, dans la limite des places disponibles.

Un défilé de mode Upcycling By Crous à 20h

Depuis quatre ans, le Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais propose des ateliers de couture aux étudiants de l’Académie de Lille. Débutants ou initiés, pour cette édition 2025-2026 une vingtaine de participants se sont réunis chaque semaine pour apprendre les techniques de l’upcycling et fabriquer des vêtements fait main et plus responsables.

En écho direct à l’exposition La Redoute, ces créations inédites seront présentées lors d’un défilé dans le bassin.

Entrée gratuite au musée de 18h à 23h. Sans réservation

Retrouver le programme complet de la 30e édition de la Nuit des Arts de Roubaix ICI

La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine;https://twitter.com/MuseeLaPiscine;https://www.instagram.com/museelapiscine/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=976dad87-f9a7-47c4-8e20-f291ad696ee4 [{« link »: « https://www.roubaixxl.fr/30e-edition-de-la-nuit-des-arts/ »}] Dans l’ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s’est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Lors d’une nocturne exceptionnelle, La Piscine vous ouvre ses portes gratuitement pour une soirée magique !

©Alain Leprince – musée La Piscine