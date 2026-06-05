Une soirée littéraire et musicale au Musée national de la Marine Musée national de la Marine Paris

Une rencontre entre littérature, musique et patrimoine maritime

Depuis toujours, la mer inspire les artistes, les écrivains et les voyageurs. Au fil de ces soirées exceptionnelles, les écrivains de Marine partagent leur passion des grands récits maritimes et de la littérature du voyage à travers des textes choisis, en dialogue avec les œuvres présentées dans l’exposition.

Chaque rendez-vous propose une expérience différente, où lectures et musique se répondent pour offrir une immersion sensible dans l’univers maritime.

Des invités d’exception

Parmi les auteurs invités figurent notamment :

Erik Orsenna

Isabelle Autissier

Sylvain Tesson

Patrick Deville

Jean-Luc Coatalem

Arnaud de la Grange

Philibert Humm

Olivier Frébourg

Autant de voix singulières qui entretiennent un lien fort avec la mer, le voyage et l’écriture.

Une sortie culturelle originale à Paris

Que vous soyez amateur de littérature, passionné de patrimoine maritime ou simplement à la recherche d’une expérience culturelle différente, ces soirées offrent un moment privilégié de rencontre entre les arts.

Dans le cadre exceptionnel du Musée national de la Marine, laissez-vous porter par les récits, les mélodies et les œuvres pour une parenthèse hors du temps au cœur de Paris.

Informations pratiques

Jeudis 11, 18 et 25 juin

Sessions à 19h et 20h30

Tarif plein : 40 € / Tarif réduit : 36 €

Et si vous découvriez le musée autrement ? Lorsque les portes se ferment au public, le Musée national de la Marine ouvre exceptionnellement ses espaces à une expérience unique mêlant littérature, musique et arts visuels. À l’occasion de l’exposition La Marine et les peintres, des écrivains de Marine et des musiciens vous invitent à des soirées inédites au cœur des collections. Guidés à travers le Salon et l’exposition, les visiteurs découvrent une sélection d’œuvres accompagnée de lectures et d’interprétations musicales dans une atmosphère intimiste.



Une occasion rare de porter un regard différent sur les œuvres, à travers les mots de grands auteurs et les sonorités de la harpe, de la flûte, du violon ou du violoncelle.

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h00 à 20h30

payant

Sur réservation – places limitées

Tarif plein : 40 € / Tarif réduit : 36 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T20:30:00+02:00;2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:30:00+02:00;2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T20:30:00+02:00

Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris

https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/expositions-et-evenements/les-evenements/theatre-les-secrets-de-la-meduse.html



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