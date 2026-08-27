Une statue pour la liberté, le rêve de Bartholdi, de Paris à New York. Expérience immersive en réalité virtuelle Musée d’Orsay Paris

Informations pratiques

Cette production immersive plonge les visiteurs au cœur de l’un des chantiers artistiques et techniques les plus ambitieux du XIXe siècle. Au fil du récit, ils deviennent témoins actifs de la naissance d’un rêve franco-américain, qui s’est transformé en monument et demeure aujourd’hui un symbole universel de liberté.

Équipés d’un casque de réalité virtuelle, les visiteurs marchent dans les pas d’Auguste Bartholdi, sculpteur visionnaire animé par un rêve plus grand que lui. De Versailles en 1865, où le penseur républicain Édouard Laboulaye lui inspire l’idée d’un monument à l’amitié franco-américaine, à Paris, dans l’effervescence de l’atelier Gaget, Gauthier & Cie dix ans plus tard, jusqu’à la baie de New York en 1886, où la statue s’élève enfin. Au fil de l’aventure, les visiteurs découvrent les sources d’inspiration de Bartholdi, ses obstacles techniques, politiques et financiers, mais aussi les alliances décisives qui ont rendu son rêve possible : l’ingénieur Gustave Eiffel, le journaliste Joseph Pulitzer, les ouvriers de l’atelier et les donateurs anonymes des deux rives de l’Atlantique, tous ceux qui, ensemble, ont donné un visage à la Liberté.

Fruit d’un travail scientifique, le projet repose sur des recherches et reconstitutions historiques approfondies. Il propose une plongée inédite dans l’atelier Gaget, Gauthier & Cie, reconstitué avec minutie par GEDEON et son partenaire Aristeas. Le public y découvre ce lieu aujourd’hui disparu et peut en apprécier toute l’ampleur : un vaste espace où près de six cents artisans et ouvriers collaborèrent à la réalisation du colosse de cuivre imaginé par Bartholdi.

Expérience conseillée à partir de 13 ans, âge minimum de 8 ans.

Nous rappelons que toute expérience en réalité virtuelle, compte tenu de la technologie utilisée, est déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes cardiaques ou sujettes aux crises d’épilepsie et aux migraines ainsi qu’aux personnes ayant des troubles de l’équilibre ou de la vision.

Malheureusement, pour des raisons à la fois de sécurité et de déplacement, nos expériences ne sont pas accessibles aux personnes en déambulateur et en fauteuils roulants motorisés.

Pour le confort de visite, des fauteuils roulants manuels peuvent être mis à disposition et devront être utilisés en autonomie ou avec son accompagnateur.

En parallèle de l’exposition « Auguste Bartholdi, La Liberté éclairant le monde », le musée d’Orsay présente l’expérience inédite en réalité virtuelle « Une Statue pour la Liberté, le rêve de Bartholdi, de Paris à New York » déployée sur près de 700 m² dans la Galerie Amont du musée.

Du mardi 15 septembre 2026 au dimanche 31 janvier 2027 :

jeudi

de 09h30 à 21h45

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h30 à 18h00

payant

De 16 à 32 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T12:30:00+02:00

fin : 2027-01-31T19:00:00+01:00

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Musée d’Orsay Esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75007 Paris



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