Une tasse de ciné Girls will be girls Cinéma PAX Le Pouliguen jeudi 12 mars 2026.

Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

2026-03-12 14:00:00
2026-03-12

En partenariat avec le cinéma PAX, découvrez le film Girls will be girls réalisé par Shuchi Talati. 
Cette diffusion sera suivie d'une discussion au sein de la Micro-Folie. 

Cette programmation rentre dans le cadre de la semaine pouliguennaise indienne.

+33 7 64 47 36 16  info@culture-en-folie.org

