Une tasse de ciné Girls will be girls Cinéma PAX Le Pouliguen jeudi 12 mars 2026.
Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2026-03-12 14:00:00
En partenariat avec le cinéma PAX, découvrez le film Girls will be girls réalisé par Shuchi Talati.
Cette diffusion sera suivie d’une discussion au sein de la Micro-Folie.
Cette programmation rentre dans le cadre de la semaine pouliguennaise indienne. .
Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
