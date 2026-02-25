Une tasse de ciné Girls will be girls Cinéma PAX Le Pouliguen

Une tasse de ciné Girls will be girls

Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-03-12 14:00:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

En partenariat avec le cinéma PAX, découvrez le film Girls will be girls réalisé par Shuchi Talati.

Cette diffusion sera suivie d’une discussion au sein de la Micro-Folie.

Cette programmation rentre dans le cadre de la semaine pouliguennaise indienne. .

Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

