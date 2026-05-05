Une visite avec une vue sur le village, Jardin du vieil arbre, Vallée-de-Ronsard
Une visite avec une vue sur le village, Jardin du vieil arbre, Vallée-de-Ronsard samedi 6 juin 2026.
Une visite avec une vue sur le village 6 et 7 juin Jardin du vieil arbre Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Le jardin du vieil arbre vous offre une vue magnifique sur le village.
Jardin de poche avec son carré potager et le poirier trois fois centenaire qui veille sur le jardin.
Jardin du vieil arbre 17 l’allée 41800 vallée de Ronsard, 41800 Vallée-de-Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0687582000 »}]
Le jardin du vieil arbre vous offre une vue magnifique sur le village. Jardin de poche avec son carré potager et le poirier trois fois centenaire qui veille sur le jardin.
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