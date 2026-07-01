Une visite en immersion, Forteresse royale de Chinon, Chinon

Informations pratiques

Une visite en immersion 19 et 20 septembre Forteresse royale de Chinon Indre-et-Loire

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vivez l’histoire grâce à l’Histopad, un outil ludique et pédagogique !

La technologie HistoPad permet d’enrichir de manière spectaculaire la découverte de la Forteresse, avec des reconstitutions 3D à 360°.

Une visite immersive

Des salles transformées ou disparues, accessibles à partir des portes du temps, sont reconstituées virtuellement dans leur état d’origine, permettant une immersion à 360°au cœur des XIIᵉ, XIVᵉ et XVᵉ siècles.

Traversez les murs pour explorer un espace inaccessible, revivez l’exceptionnelle cour de Noël d’Henri II Plantagenêt dans la grande salle de son palais, assistez à la scène de la Reconnaissance avec Jeanne d’Arc ou manipulez des engins de guerre et des pièces d’artillerie en 3D (bricole, trébuchet, canons…).

Des visites en réalité augmentée

Interagissez avec les collections et devenez acteur de votre visite. Manipulez en 3D les meubles de la chambre du roi grâce à une interprétation « augmentée ». Visitez virtuellement les galeries souterraines du Fort du Coudray.

Un guide de visite ludique

Des objets précieux ont été cachés dans les décors 3D. Collectez-les au fil de votre visite et participez ainsi à la chasse au trésor. Essayez-vous au selfie médiéval en endossant virtuellement les costumes proposés par l’HistoPad.

Disponible en 9 langues.

Forteresse royale de Chinon 4 Rue du Château, 37500 Chinon, France Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247931345 https://forteressechinon.fr Située sur son éperon rocheux aux confins de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, la Forteresse royale de Chinon reflète les heures les plus prestigieuses du Moyen Âge.

Dernier refuge d’Henri II Plantagenêt roi d’Angleterre, ses murs millénaires ont accueilli Aliénor d’Aquitaine, Charles VII et Jeanne d’Arc lors des tournants majeurs de l’Histoire de France.

Avec ses remparts ponctués de nombreuses tours défensives, sa silhouette caractéristique fait sa force et son originalité. Les “trois châteaux” qui composent la Forteresse royale livrent aujourd’hui leurs secrets par le biais de reconstitutions, de visites immersives et d’animations variées. Ouvert tous les jours toute l’année sauf les 01/01 et 25/12.

Vivez l’histoire grâce à l’Histopad, un outil ludique et pédagogique !

©Histovery