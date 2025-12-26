Unipop- Cinéma Charles Boyer Figeac- Nous, l’orchestre

Cinéma Charles Boyer, 2 bd pasteur Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 18:30:00

fin : 2026-01-15 20:30:00

Date(s) :

2026-01-15

Les services culturels du Grand-Figeac s’associent au Cinéma Jean Eustache de Pessac pour vous proposer une sélection de ciné-conférences retransmises sur grand écran en direct (vous pourrez poser vos questions à l’animateur de la soirée par SMS) dans les salles de Figeac et Capdenac-Gare

Les services culturels du Grand-Figeac s’associent au Cinéma Jean Eustache de Pessac pour vous proposer une sélection de ciné-conférences retransmises sur grand écran en direct (vous pourrez poser vos questions à l’animateur de la soirée par SMS) dans les salles de Figeac et Capdenac-Gare. Chaque conférence est associée à la diffusion d’un film. .

Cinéma Charles Boyer, 2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Grand-Figeac?s cultural services have teamed up with Pessac?s Cinéma Jean Eustache to offer you a selection of film lectures broadcast live on the big screen (you can ask the evening?s host questions by SMS) in theatres in Figeac and Capdenac-Gare

L’événement Unipop- Cinéma Charles Boyer Figeac- Nous, l’orchestre Figeac a été mis à jour le 2025-12-26 par Pnr des Causses du Quercy