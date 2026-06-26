Univers du hip hop Temps forts Tempor’Air Auditorium de la Louvière Épinal

Épinal

Univers du hip hop Temps forts Tempor’Air

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-03-12 18:00:00

fin : 2027-03-14

Date(s) :

2027-03-12

Plongez dans l’univers du hip-hop avec un week-end festif et participatif imaginé par la Compagnie Tempor’Air. Conférence dansée, exposition, DJ set, atelier, spectacle participatif et battle kids invitent petits et grands à découvrir toute la richesse de cette culture en mouvement.

Pensé par Kevin Briot, chorégraphe associé à Scènes Vosges, ce temps fort célèbre le hip-hop sous toutes ses formes, entre transmission, création et partage. Au fil des rendez-vous, artistes et publics se rencontrent pour explorer l’histoire, les codes et les multiples influences de cette culture. Le spectacle EMOI, fruit d’un projet mené avec des jeunes du territoire, met en lumière l’énergie du collectif et la force de l’expression artistique. Les amateurs pourront également s’initier à la danse lors d’un atelier accessible à toutes les générations, avant de vibrer au rythme du Battle Tempor’Air Kids, où créativité, respect et convivialité seront au cœur des échanges. Un événement ouvert à toutes et tous, curieux comme passionnés, pour vivre le hip-hop dans une ambiance chaleureuse et pleine d’énergie.Tout public

16 .

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

Immerse yourself in the world of hip-hop with a festive, interactive weekend event created by the Tempor?Air Company. Talks, an exhibition, DJ sets, workshops, interactive performances, and a kids’ battle invite young and old alike to discover the full richness of this dynamic culture.

Conceived by Kevin Briot, associate choreographer at Scènes Vosges, this highlight celebrates hip-hop in all its forms, through transmission, creation, and sharing. Throughout the event, artists and audiences come together to explore the history, codes, and diverse influences of this culture. The show EMOI, the result of a project carried out with local youth, highlights the collective’s energy and the power of artistic expression. Amateurs will also have the chance to try their hand at dance during a workshop open to all ages, before getting into the groove at the Battle Tempor?Air Kids, where creativity, respect, and camaraderie will be at the heart of the experience. An event open to everyone—from the curious to the passionate—to experience hip-hop in a warm and energetic atmosphere.

L’événement Univers du hip hop Temps forts Tempor’Air Épinal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION