Université d’été du Lien Social #2 – Quand l’IA accélère tout, sauf le lien Maison de la Conversation Paris
lundi 24 août 2026 · Maison de la Conversation · Paris
Informations pratiques
2ème Université d’été du Lien Social
Quand l’IA accélère tout… sauf le lien.
Du 24 au 27 août 2026 — Paris
Et si l’enjeu de notre époque n’était pas technologique… mais relationnel ?
Alors que l’intelligence artificielle transforme nos métiers, nos organisations et nos vies à une vitesse inédite, une autre réalité progresse plus silencieusement : l’affaiblissement du lien social.
55 % des salariés déclarent passer régulièrement une journée entière sans interaction avec un ou une collègue (Baromètre RH 2026 United Heroes/Opinion Way). Seuls 7 % des salariés français se déclarent réellement engagés au travail. Le coût annuel des conflits en entreprise atteint 152 milliards d’euros. Dans le même temps, les organisations multiplient les outils d’optimisation, au premier rang desquels l’IA générative.
Nous n’avons jamais été aussi connectés. Et aussi seuls au travail.
Et pour la première fois, ce sujet s’impose comme un thème majeur de la prochaine présidentielle, souligne Le Parisien dans son édition du 26 mai.
Le lien social n’est plus un “supplément d’âme”. Il devient une compétence stratégique, démocratique et économique.
Mais comment recréer du collectif dans un monde saturé d’écrans, d’automatisation et d’échanges en surface ? Comment refaire société quand tout accélère… sauf notre capacité à nous relier et à faire société ?
C’est la question que nous explorerons lors de la 2e Université d’été du Lien Social organisée par la maison de la Conversation.
Pendant quatre jours, nous réunirons celles et ceux qui pensent que le lien social doit redevenir un sujet central : Décideurs RH, dirigeants et managers, directions de la communication, directions de l’engagement, chercheurs, associations et acteurs publics dans un parcours construit comme une progression :
- Comprendre et expérimenter le lien social (Jour 1)
- Identifier les leviers d’action dans les organisations (Jour 2)
- Travailler en équipe sur ses propres enjeux de rentrée (Jour 3)
- Ouvrir la réflexion à la société tout entière (Jour 4)
Avec une conviction : le lien social ne s’improvise pas, il se construit.
Le programme de la semaine
24 & 25 août — Deux journées professionnelles
Lien social & IA : passer de l’intuition à l’action
Deux jours immersifs conçus comme une progression : de la prise de conscience à l’engagement opérationnel.
Jour 1 — Comprendre et ressentir
Un voyage expérientiel pour vivre ce que signifie “faire lien” en 2026
On commence par un atelier philosophique pour construire une intention commune sur ce que signifie vraiment « créer du lien social » en 2026. Puis, à travers cinq expériences immersives et originales nous vivront des formats inattendus conçus pour créer de l’intimité et de la confiance en une heure. La journée se clôt par nos apprentissages collectifs, issus de nos conversations.
Jour 2 — Penser, décider et agir
La matinée : des keynotes et des interactions avec des speakers qui ont mis en œuvre des initiatives concrètes. L’après-midi bascule en mode recherche-action sur « comment créer du lien social en 2026 ? » avec un objectif : identifier ensemble les 7 initiatives prioritaires, et passer à son propre plan d’action en format mastermind — chacun repart avec ce qu’il met en œuvre dès la rentrée.
L’IA ne remplacera pas la conversation. Elle servira à révéler les angles morts, synthétiser les idées, amplifier l’intelligence du groupe.
Vous repartirez avec :
- une compréhension incarnée de l’impact de l’IA sur le lien social
- des outils concrets pour votre organisation,
- des rencontres fortes,
- et le livre blanc collectif de l’Université 2026.
26 août — Workshops équipes & organisations
Transformer l’expérience en décisions concrètes
Après deux jours d’expériences, rencontres et travail collectif, une demi-journée dédiée aux équipes avec un espace et un facilitateur dédié, pour prolonger la dynamique dans un format dédié:
- Vision de rentrée
- Cohésion d’équipe
- IA & transformation des métiers
- Engagement des collaborateurs
- Conversations stratégiques
- Alignement collectif
Pour les organisations qui veulent prendre un temps de travail stratégique, pour penser ensemble avant de repartir dans l’accélération de septembre. L’objectif ? Transformer les enseignements des 24 et 25 août en décisions concrètes pour votre équipe.
⚠️ Seulement 6 workshops disponibles.
27 août — “La Fraternelle”
Une demie-journée grand public organisée par le Labo de la Fraternité
Parce que le lien social ne concerne pas seulement les organisations, mais toute la société.
Une journée ouverte à tous et à toutes pour réfléchir ensemble :
- Aux socio-gestes de fraternité
- A la mesure du lien social
- Aux nouvelles formes d’engagement
- A la diffusion de la fraternité dans les territoires
POUR QUI ?
150 participants maximum.
Cette université s’adresse à celles et ceux qui :
- sentent que leurs équipes se fatiguent malgré les outils numériques
- veulent recréer de l’engagement réel
- pensent que la qualité relationnelle est un enjeu stratégique majeur
TARIFS
Journées professionnelles (24-25 août)
- Tarif plein : 240 € TTC
- Early Bird jusqu’au 30 juin : 150 € TTC
Workshops organisations (26 août)
À partir de 5 000€ HT
Journée grand public “La Fraternelle” (27 août)
A prix libre, au minimum d’un euro symbolique
Billetterie complémentaire :
Nous ne vendons que 40 billets sur cette page, mais vous pouvez retrouver d’autres places disponibles chez nos partenaires du Labo de la Fraternité ici : Acheter d’autres billets sur HelloAsso
Du 24 au 27 août 2026
9h30 – 18h
Soirée professionnelle le 24 août
Restauration sur place au Café de la Conversation
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Voiture
Accès direct du périphérique par la Porte de Montmartre
Parking payant dans la rue ou Parking Zenpark à partir de 1,90 €/heure
Transports en commun recommandés
- Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
- Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
- Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Pour dormir Hôtel Maison Montmartre ou Hôtel Ibis Budget — tarifs préférentiels sur demande
Pour bénéficier d’un tarif groupe, réserver votre workshop, devenir partenaire de l’université, se renseigner : universite@maisondelaconversation.orgou au 06 99 89 60 10.
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
2ème Université d’été du Lien Social : « Quand l’IA accélère tout… sauf le lien » — Un événement de 4 jours à Paris pour explorer la crise relationnelle à l’ère de l’intelligence artificielle et réinventer le collectif.
Du lundi 24 août 2026 au jeudi 27 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 09h00 à 18h00
payant
TARIFSJournées professionnelles (24-25 août)
- Tarif plein : 240 € TTC
- Early Bird jusqu’au 30 juin : 150 € TTC
Workshops organisations (26 août)
À partir de 5 000€ HT
Journée grand public “La Fraternelle” (27 août)
A prix libre, au minimum d’un euro symbolique
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-24T12:00:00+02:00
fin : 2026-08-27T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-24T09:00:00+02:00_2026-08-24T18:00:00+02:00;2026-08-25T09:00:00+02:00_2026-08-25T18:00:00+02:00;2026-08-26T09:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00;2026-08-27T09:00:00+02:00_2026-08-27T18:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/universite-dete-du-lien-social-2-quand-lia-accelere-tout-sauf-le-lien-tickets-1990426867341?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La bibliothèque au parc Martin Luther King BHLM 2026 Parc Clichy Batignolles Martin Luther King PARIS 10 juillet 2026
- Stage d’écriture créative 10 juillet 2026
- Sortie ornithologique pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris 10 juillet 2026
- Quai 54 World Streetball Championship revient à Paris Stade Émile-Anthoine Paris 10 juillet 2026
- Les bibliothèques Musset et Germaine Tillion hors les murs Parc Sainte-Périne PARIS 10 juillet 2026