Université d’été du Lien Social #2 – Quand l’IA accélère tout, sauf le lien Maison de la Conversation Paris

Informations pratiques

2ème Université d’été du Lien Social

Quand l’IA accélère tout… sauf le lien.

Du 24 au 27 août 2026 — Paris

Et si l’enjeu de notre époque n’était pas technologique… mais relationnel ?

Alors que l’intelligence artificielle transforme nos métiers, nos organisations et nos vies à une vitesse inédite, une autre réalité progresse plus silencieusement : l’affaiblissement du lien social.

55 % des salariés déclarent passer régulièrement une journée entière sans interaction avec un ou une collègue (Baromètre RH 2026 United Heroes/Opinion Way). Seuls 7 % des salariés français se déclarent réellement engagés au travail. Le coût annuel des conflits en entreprise atteint 152 milliards d’euros. Dans le même temps, les organisations multiplient les outils d’optimisation, au premier rang desquels l’IA générative.

Nous n’avons jamais été aussi connectés. Et aussi seuls au travail.

Et pour la première fois, ce sujet s’impose comme un thème majeur de la prochaine présidentielle, souligne Le Parisien dans son édition du 26 mai.

Le lien social n’est plus un “supplément d’âme”. Il devient une compétence stratégique, démocratique et économique.

Mais comment recréer du collectif dans un monde saturé d’écrans, d’automatisation et d’échanges en surface ? Comment refaire société quand tout accélère… sauf notre capacité à nous relier et à faire société ?

C’est la question que nous explorerons lors de la 2e Université d’été du Lien Social organisée par la maison de la Conversation.

Pendant quatre jours, nous réunirons celles et ceux qui pensent que le lien social doit redevenir un sujet central : Décideurs RH, dirigeants et managers, directions de la communication, directions de l’engagement, chercheurs, associations et acteurs publics dans un parcours construit comme une progression :

Comprendre et expérimenter le lien social (Jour 1)

Identifier les leviers d’action dans les organisations (Jour 2)

Travailler en équipe sur ses propres enjeux de rentrée (Jour 3)

Ouvrir la réflexion à la société tout entière (Jour 4)

Avec une conviction : le lien social ne s’improvise pas, il se construit.

Le programme de la semaine

24 & 25 août — Deux journées professionnelles

Lien social & IA : passer de l’intuition à l’action

Deux jours immersifs conçus comme une progression : de la prise de conscience à l’engagement opérationnel.

Jour 1 — Comprendre et ressentir

Un voyage expérientiel pour vivre ce que signifie “faire lien” en 2026

On commence par un atelier philosophique pour construire une intention commune sur ce que signifie vraiment « créer du lien social » en 2026. Puis, à travers cinq expériences immersives et originales nous vivront des formats inattendus conçus pour créer de l’intimité et de la confiance en une heure. La journée se clôt par nos apprentissages collectifs, issus de nos conversations.

Jour 2 — Penser, décider et agir

La matinée : des keynotes et des interactions avec des speakers qui ont mis en œuvre des initiatives concrètes. L’après-midi bascule en mode recherche-action sur « comment créer du lien social en 2026 ? » avec un objectif : identifier ensemble les 7 initiatives prioritaires, et passer à son propre plan d’action en format mastermind — chacun repart avec ce qu’il met en œuvre dès la rentrée.

L’IA ne remplacera pas la conversation. Elle servira à révéler les angles morts, synthétiser les idées, amplifier l’intelligence du groupe.

Vous repartirez avec :

une compréhension incarnée de l’impact de l’IA sur le lien social

des outils concrets pour votre organisation,

des rencontres fortes,

et le livre blanc collectif de l’Université 2026.

26 août — Workshops équipes & organisations

Transformer l’expérience en décisions concrètes

Après deux jours d’expériences, rencontres et travail collectif, une demi-journée dédiée aux équipes avec un espace et un facilitateur dédié, pour prolonger la dynamique dans un format dédié:

Vision de rentrée

Cohésion d’équipe

IA & transformation des métiers

Engagement des collaborateurs

Conversations stratégiques

Alignement collectif

Pour les organisations qui veulent prendre un temps de travail stratégique, pour penser ensemble avant de repartir dans l’accélération de septembre. L’objectif ? Transformer les enseignements des 24 et 25 août en décisions concrètes pour votre équipe.

⚠️ Seulement 6 workshops disponibles.

27 août — “La Fraternelle”

Une demie-journée grand public organisée par le Labo de la Fraternité

Parce que le lien social ne concerne pas seulement les organisations, mais toute la société.

Une journée ouverte à tous et à toutes pour réfléchir ensemble :

Aux socio-gestes de fraternité

A la mesure du lien social

Aux nouvelles formes d’engagement

A la diffusion de la fraternité dans les territoires

POUR QUI ?

150 participants maximum.

Cette université s’adresse à celles et ceux qui :

sentent que leurs équipes se fatiguent malgré les outils numériques

veulent recréer de l’engagement réel

pensent que la qualité relationnelle est un enjeu stratégique majeur

TARIFS

Journées professionnelles (24-25 août)

Tarif plein : 240 € TTC

Early Bird jusqu’au 30 juin : 150 € TTC

Workshops organisations (26 août)

À partir de 5 000€ HT

Journée grand public “La Fraternelle” (27 août)

A prix libre, au minimum d’un euro symbolique

Billetterie complémentaire :

Nous ne vendons que 40 billets sur cette page, mais vous pouvez retrouver d’autres places disponibles chez nos partenaires du Labo de la Fraternité ici : Acheter d’autres billets sur HelloAsso

Du 24 au 27 août 2026

9h30 – 18h

Soirée professionnelle le 24 août

Restauration sur place au Café de la Conversation

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Voiture

Accès direct du périphérique par la Porte de Montmartre

Parking payant dans la rue ou Parking Zenpark à partir de 1,90 €/heure

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Pour dormir Hôtel Maison Montmartre ou Hôtel Ibis Budget — tarifs préférentiels sur demande

Pour bénéficier d’un tarif groupe, réserver votre workshop, devenir partenaire de l’université, se renseigner : universite@maisondelaconversation.orgou au 06 99 89 60 10.

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

2ème Université d’été du Lien Social : « Quand l’IA accélère tout… sauf le lien » — Un événement de 4 jours à Paris pour explorer la crise relationnelle à l’ère de l’intelligence artificielle et réinventer le collectif.

Du lundi 24 août 2026 au jeudi 27 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 09h00 à 18h00

payant

TARIFSJournées professionnelles (24-25 août)

Tarif plein : 240 € TTC

Early Bird jusqu’au 30 juin : 150 € TTC

Workshops organisations (26 août)

À partir de 5 000€ HT

Journée grand public “La Fraternelle” (27 août)

A prix libre, au minimum d’un euro symbolique

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-24T12:00:00+02:00

fin : 2026-08-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-24T09:00:00+02:00_2026-08-24T18:00:00+02:00;2026-08-25T09:00:00+02:00_2026-08-25T18:00:00+02:00;2026-08-26T09:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00;2026-08-27T09:00:00+02:00_2026-08-27T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/universite-dete-du-lien-social-2-quand-lia-accelere-tout-sauf-le-lien-tickets-1990426867341?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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