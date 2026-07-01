Université d’été journée portes ouvertes SARLABOUS Sarlabous
mercredi 15 juillet 2026 · SARLABOUS · Sarlabous
Informations pratiques
Sarlabous
Université d’été journée portes ouvertes
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:30:00
fin : 2026-07-15 21:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Journée organisée par l’université d’été au Moulin des Baronnies Comment les sciences peuvent-elles nous reconnecter au vivant ?
15h30 2 ateliers-découvertes La mémoire des lieux avec Mélodie Faury/ Des sciences participatives pour renouer avec le vivant avec Cléa Montanari.
17h30 table ronde ABC de la biodiversité, retours d’expériences dans les Hautes-Pyrénées, avec Jean-Luc Mascara, Renaud de Bellefon (Modération avec Roland Gérard).
De 19h à 2Oh repas convivial auberge espagnole.
20h-21h30 soirée projection débat autour de Demain la Vallée , un documentaire de Jérôme Prudent. Débat avec Helène Decarpignies (Modération avec Marie-Pierre Ramouche).
Entrée gratuite et ouverte à tous.
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14
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English :
Event organized by the University of Été at the Moulin des Baronnies: How Can Science Reconnect Us with the Living World?
3:30 p.m.: Two introductory workshops: “The Memory of Places” with Mélodie Faury / “Citizen Science to Reconnect with the Living World” with Cléa Montanari.
5:30 p.m.: Roundtable discussion: The ABCs of Biodiversity, feedback on experiences in the Hautes-Pyrénées, with Jean-Luc Mascara and Renaud de Bellefon (moderated by Roland Gérard).
7:00–8:00 p.m.: Social dinner: potluck.
8:00–9:30 p.m.: Film screening and discussion of “Demain la Vallée,” a documentary by Jérôme Prudent. Discussion with Hélène Decarpignies (moderated by Marie-Pierre Ramouche).
Free admission and open to all.
L’événement Université d’été journée portes ouvertes Sarlabous a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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