Université d’été journée portes ouvertes SARLABOUS Sarlabous

Informations pratiques

Sarlabous

Université d’été journée portes ouvertes

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:30:00

fin : 2026-07-15 21:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Journée organisée par l’université d’été au Moulin des Baronnies Comment les sciences peuvent-elles nous reconnecter au vivant ?

15h30 2 ateliers-découvertes La mémoire des lieux avec Mélodie Faury/ Des sciences participatives pour renouer avec le vivant avec Cléa Montanari.

17h30 table ronde ABC de la biodiversité, retours d’expériences dans les Hautes-Pyrénées, avec Jean-Luc Mascara, Renaud de Bellefon (Modération avec Roland Gérard).

De 19h à 2Oh repas convivial auberge espagnole.

20h-21h30 soirée projection débat autour de Demain la Vallée , un documentaire de Jérôme Prudent. Débat avec Helène Decarpignies (Modération avec Marie-Pierre Ramouche).

Entrée gratuite et ouverte à tous.

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14

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English :

Event organized by the University of Été at the Moulin des Baronnies: How Can Science Reconnect Us with the Living World?

3:30 p.m.: Two introductory workshops: “The Memory of Places” with Mélodie Faury / “Citizen Science to Reconnect with the Living World” with Cléa Montanari.

5:30 p.m.: Roundtable discussion: The ABCs of Biodiversity, feedback on experiences in the Hautes-Pyrénées, with Jean-Luc Mascara and Renaud de Bellefon (moderated by Roland Gérard).

7:00–8:00 p.m.: Social dinner: potluck.

8:00–9:30 p.m.: Film screening and discussion of “Demain la Vallée,” a documentary by Jérôme Prudent. Discussion with Hélène Decarpignies (moderated by Marie-Pierre Ramouche).

Free admission and open to all.

L’événement Université d’été journée portes ouvertes Sarlabous a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65