Université pour tous | Maurice BLONDEL, le philosophe de l’Action Langeac
Université pour tous | Maurice BLONDEL, le philosophe de l’Action Langeac jeudi 21 mai 2026.
Langeac
Université pour tous | Maurice BLONDEL, le philosophe de l’Action
Centre Culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Université pour tous propose une conférence sur Maurice BLONDEL, le philosophe de l’Action (1893) par Serge MONNIER, agrégé de philosophie en retraite au Centre Culturel de Langeac à 14h30.
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Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 30 91 universitepourtouslangeac@orange.fr
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English :
Université pour tous offers a lecture on Maurice BLONDEL, le philosophe de l’Action (1893) by Serge MONNIER, retired associate professor of philosophy, at the Centre Culturel de Langeac at 2.30pm.
L’événement Université pour tous | Maurice BLONDEL, le philosophe de l’Action Langeac a été mis à jour le 2025-09-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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