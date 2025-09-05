Langeac

Université pour tous | Maurice BLONDEL, le philosophe de l’Action

Centre Culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Université pour tous propose une conférence sur Maurice BLONDEL, le philosophe de l’Action (1893) par Serge MONNIER, agrégé de philosophie en retraite au Centre Culturel de Langeac à 14h30.

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Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 30 91 universitepourtouslangeac@orange.fr

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English :

Université pour tous offers a lecture on Maurice BLONDEL, le philosophe de l’Action (1893) by Serge MONNIER, retired associate professor of philosophy, at the Centre Culturel de Langeac at 2.30pm.

L’événement Université pour tous | Maurice BLONDEL, le philosophe de l’Action Langeac a été mis à jour le 2025-09-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier