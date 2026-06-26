Tours

Urbain Connard Bienveillant

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-12-09 20:00:00

fin : 2026-12-09 23:30:00

Date(s) :

2026-12-09

Après le succès de “Saison 1 Episode 1” son premier spectacle, Urbain parcourt la France avec ses nouvelles blagues (parce qu’il en a marre de ne les faire que pour des vapoteurs parisiens à trottinettes.)

“Connard bienveillant”, c’est le nom du nouveau spectacle. Ou autrement dit “Comment essayer de rester sympa dans un monde qui l’énerve toutes les 5 secondes”. Si vous aussi, même quand vous essayez de toutes vos forces d’être gentil.le, vous finissez toujours par lâcher une saloperie à voix haute, alors ce spectacle est fait pour vous. Et si c’est plus fort que vous et que vous le regrettez après mais finalement pas tant que ça, alors ce spectacle est aussi fait pour vous.**

** Autres raisons valables de venir

• “Vous avez 20 balles en trop”

• “Vous devez passer une heure avec quelqu’un et vous n’avez pas envie de lui parler”

• “Vous avez scrollé sur votre téléphone 7 heures hier soir et n’importe quelle autre façons de passer votre temps vous paraît intelligente” 22 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

After the success of ?Saison 1? Episode 1? his first show, Urbain is touring France with his new jokes (because he’s fed up of doing them only for Parisian vapoteurs on scooters)

L’événement Urbain Connard Bienveillant Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37