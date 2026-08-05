Urbain Le Bistrot de la Scène Dijon

Informations pratiques

Dijon

Urbain

Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 20:30:00

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Urbain en spectacle au Bistrot de la Scène à Dijon en mars 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Après le succès de “Saison 1 Episode 1” son premier spectacle, Urbain parcourt la France avec ses nouvelles blagues (parce qu’il en a marre de ne les faire que pour des vapoteurs parisiens à trottinettes.)

“Connard bienveillant”, c’est le nom du nouveau spectacle. Ou autrement dit “Comment essayer de rester sympa dans un monde qui l’énerve toutes les 5 secondes”. Si vous aussi, même quand vous essayez de toutes vos forces d’être gentil.le, vous finissez toujours par lâcher une saloperie à voix haute, alors ce spectacle est fait pour vous. Et si c’est plus fort que vous et que vous le regrettez après mais finalement pas tant que ça, alors ce spectacle est aussi fait pour vous.**

Autres raisons valables de venir

“Vous avez 20 balles en trop”

“Vous devez passer une heure avec quelqu’un et vous n’avez pas envie de lui parler”

“Vous avez scrollé sur votre téléphone 7 heures hier soir et n’importe quelle autre façons de passer votre temps vous paraît intelligente”

Le Saviez-vous ?

Urbain, ça pourrait être bien comme pseudo d’artiste, mais c’est son vrai prénom. Déjà ça partait mal. Vous l’avez sûrement déjà vu ou entendu: dans un de ses 6 podcasts, au festival de Montreux, sur plein de sketchs de Topito, sur Nova, sur Clique, dans les Comedy Club un peu partout en France…. Ou au comptoir d’un bar en train de crier des insanités. Ouais sûrement là en fait.

(Déconseillé pour les moins de 15 ans) .

Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Urbain

L’événement Urbain Dijon a été mis à jour le 2026-08-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)