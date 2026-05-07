Urbain Tours
Urbain Tours mercredi 9 décembre 2026.
Tours
Urbain
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-09 20:00:00
fin : 2026-12-09 23:00:00
Date(s) :
2026-12-09
Après le succès de “Saison 1 Episode 1” son premier spectacle, Urbain parcourt la France avec ses nouvelles blagues (parce qu’il en a marre de ne les faire que pour des vapoteurs parisiens à trottinettes.)
“Connard bienveillant”, c’est le nom du nouveau spectacle. Ou autrement dit “Comment essaye
Après le succès de “Saison 1 Episode 1” son premier spectacle, Urbain parcourt la France avec ses nouvelles blagues (parce qu’il en a marre de ne les faire que pour des vapoteurs parisiens à trottinettes.)
“Connard bienveillant”, c’est le nom du nouveau spectacle. Ou autrement dit “Comment essayer de rester sympa dans un monde qui l’énerve toutes les 5 secondes”. Si vous aussi, même quand vous essayez de toutes vos forces d’être gentil.le, vous finissez toujours par lâcher une saloperie à voix haute, alors ce spectacle est fait pour vous. Et si c’est plus fort que vous et que vous le regrettez après mais finalement pas tant que ça, alors ce spectacle est aussi fait pour vous.**
** Autres raisons valables de venir
• “Vous avez 20 balles en trop” 22 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
After the success of ?Saison 1? Episode 1? his first show, Urbain is touring France with his new jokes (because he’s fed up of doing them only for Parisian vapoteurs on scooters)
connard bienveillant? is the name of his new show. Or in other words, How do you try
L’événement Urbain Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37
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