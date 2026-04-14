Urban Bowl Fest En face du n°197 avenue Pierre Mendès-France Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Urban Bowl Fest

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026 de 9h à 17h. En face du n°197 avenue Pierre Mendès-France Bowl skatepark de Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le rendez vous dédié aux sports et cultures urbaines au Bowl du Prado.Enfants

Marseille accueille une nouvelle édition de l’Urban Bowl Fest!



Trois jours de contests animations démos et soirées pour lancer l’été à Marseille.



Riders, prog’, news arrivent prochainement. Du lourd en préparation pour cette 17e édition ! .

En face du n°197 avenue Pierre Mendès-France Bowl skatepark de Marseille Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The event dedicated to urban sports and culture at the Bowl du Prado.

L’événement Urban Bowl Fest Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-14 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille