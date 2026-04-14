Urban Bowl Fest En face du n°197 avenue Pierre Mendès-France Marseille 8e Arrondissement
Urban Bowl Fest En face du n°197 avenue Pierre Mendès-France Marseille 8e Arrondissement vendredi 5 juin 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Urban Bowl Fest
Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026 de 9h à 17h. En face du n°197 avenue Pierre Mendès-France Bowl skatepark de Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Le rendez vous dédié aux sports et cultures urbaines au Bowl du Prado.Enfants
Marseille accueille une nouvelle édition de l’Urban Bowl Fest!
Trois jours de contests animations démos et soirées pour lancer l’été à Marseille.
Riders, prog’, news arrivent prochainement. Du lourd en préparation pour cette 17e édition ! .
En face du n°197 avenue Pierre Mendès-France Bowl skatepark de Marseille Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The event dedicated to urban sports and culture at the Bowl du Prado.
L’événement Urban Bowl Fest Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-14 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 8e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Oh ma parole 2026 Marseille 8e Arrondissement 6 mai 2026
- Art nouveau Art déco. Marseille au cœur des styles Château Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode Marseille 8e Arrondissement 8 mai 2026
- Match Top 14 Toulon vs Toulouse Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement 10 mai 2026
- La Marseillaise des Femmes Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement 10 mai 2026
- Performance de Yassine Boussaadoun Tour des Poètes Marseille 2026 Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement 14 mai 2026