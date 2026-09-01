URBAN RIDE DAY Saint-Mars-du-Désert
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Mars-du-Désert
Informations pratiques
Saint-Mars-du-Désert
URBAN RIDE DAY
Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une journée autour de la glisse qui saura regrouper petits et grands .
Sessions d’initiation gratuites au BMX et au skate
Démonstrations et acrobaties par des professionnels
Compétition de skate et une de BMX ouvertes à tous à partir de 10 ans
Course au chrono sur le pumptrack pour le moins de 11 ans
Les inscriptions aux compétitions sont gratuites et se feront le jour J sur un stand tenu par les jeunes du Local.
Les différentes activités seront encadrées par des professionnels de la glisse et les compétitions seront jugées par des pro-rider. .
Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A day on the slopes for young and old alike.
L’événement URBAN RIDE DAY Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique)
- FÊTE DES POSSIBLES Saint-Mars-du-Désert 11 septembre 2026
- GUINGUETTE DU TIERS LIEU Saint-Mars-du-Désert 11 septembre 2026
- LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE Saint-Mars-du-Désert 12 septembre 2026
- APÉRO COUPS DE COEURS Saint-Mars-du-Désert 18 septembre 2026
- LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saint-Mars-du-Désert 19 septembre 2026