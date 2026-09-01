Informations pratiques

Saint-Mars-du-Désert

URBAN RIDE DAY

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une journée autour de la glisse qui saura regrouper petits et grands .

Sessions d’initiation gratuites au BMX et au skate

Démonstrations et acrobaties par des professionnels

Compétition de skate et une de BMX ouvertes à tous à partir de 10 ans

Course au chrono sur le pumptrack pour le moins de 11 ans

Les inscriptions aux compétitions sont gratuites et se feront le jour J sur un stand tenu par les jeunes du Local.

Les différentes activités seront encadrées par des professionnels de la glisse et les compétitions seront jugées par des pro-rider. .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

A day on the slopes for young and old alike.

L’événement URBAN RIDE DAY Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt