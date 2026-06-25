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Urban Sketcher dessinons la ville ! place Marechal Foch Yssingeaux

Urban Sketcher dessinons la ville ! place Marechal Foch Yssingeaux mardi 7 juillet 2026.

Lieu
place Marechal Foch
Adresse
RDV sous la pergola
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Yssingeaux

Urban Sketcher dessinons la ville !

place Marechal Foch RDV sous la pergola Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-08-04

Venez avec votre matériel, installons-nous, partageons, dessinons la ville et échangeons autour d’une petite collation offerte aux participants.
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place Marechal Foch RDV sous la pergola Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30  commerce@yssingeaux.fr

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English :

Bring your own materials, let’s get settled, share ideas, sketch the city, and chat over a light snack provided for participants.

L’événement Urban Sketcher dessinons la ville ! Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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