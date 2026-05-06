Urban Trail Thouarsais À l’orangerie du Château Thouars
Urban Trail Thouarsais À l’orangerie du Château Thouars dimanche 27 septembre 2026.
Thouars
Urban Trail Thouarsais
À l’orangerie du Château Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Bienvenue dans la toute première édition de cet évènement qui allie sport, patrimoine et convivialité. Imaginé par une équipe de passionnés, il s’adresse aussi bien aux sportifs aguerris qu’aux curieux de découvrir notre belle ville sous un jour nouveau. 2 parcours 9 et 18 km
Bienvenue dans la toute première édition de cet évènement qui allie sport, patrimoine et convivialité. Imaginé par une équipe de passionnés, il s’adresse aussi bien aux sportifs aguerris qu’aux curieux de découvrir notre belle ville sous un jour nouveau. Deux parcours seront proposés le parcours du petit duc de 9km ( possibilité de la faire en randonnée pédestre), et le parcours du grand duc de 18 km. Le parcours traversera des sites emblématiques, dont le jardin du musée Henri Barré ! .
À l’orangerie du Château Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 87 38 86 ledefidesducs2026@gmail.com
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English : Urban Trail Thouarsais
Welcome to the very first edition of this event which combines sport, heritage and conviviality. Conceived by a team of enthusiasts, it is aimed at both seasoned athletes and those curious to discover our beautiful town in a new light. 2 routes: 9 and 18 km
L’événement Urban Trail Thouarsais Thouars a été mis à jour le 2026-05-06 par Maison du Thouarsais
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