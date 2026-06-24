URBAN UNDERGROUND 2026 – International Krump & Hip-Hop Battle Paris LA PLACE
URBAN UNDERGROUND 2026 – International Krump & Hip-Hop Battle Paris LA PLACE dimanche 15 novembre 2026.
Le dimanche 15 novembre 2026, Urban Underground revient à La Place pour une deuxième édition encore plus intense.
Une journée entière où le krump et le hip-hop prennent le contrôle de la scène. Des danseurs venus tout donner, des battles survoltés, du son, de l’attitude et une ambiance underground comme on les aime.
L’année dernière, des champions se sont imposés.
Cette année, tout le monde vient pour les faire tomber.
Qui aura assez d’énergie, de caractère et de niveau pour prendre leur place ?
Que tu sois danseur, passionné ou simplement prêt à vivre une vraie expérience, Urban Underground est le rendez-vous à ne pas manquer.
Ici, chaque passage compte, chaque round peut retourner la salle et chaque danseur vient écrire son moment.
Prépare-toi pour une journée de feu.
Du lourd. Du partage. De la performance.
Et surtout une énergie que tu ne trouveras nulle part ailleurs.
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