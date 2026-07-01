Ursa Major, Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Ursa Major 23 – 26 juillet Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Saône-et-Loire

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T21:45:00+02:00 – 2026-07-23T22:45:00+02:00

Fin : 2026-07-26T21:45:00+02:00 – 2026-07-26T22:45:00+02:00

Du 23 au 26 juillet 2026

à 21h45 – Jardin de l’Arquebuse

Pastille 29

Jauge limitée 250 personnes

Elle, on l’appelle La Petite. Et sa sœur, c’est La Grande.

La Grande a un secret. Et la Petite veut savoir. C’est plus fort qu’elle.

Entre les deux, se tissent les fils d’une métamorphose.

Inspiré d’un récit traditionnel issu de la tribu nord-américaine des Blackfoot, URSA MAJOR plonge au cœur de la forêt pour interroger le lien ambivalent et complexe qui unit les sœurs, le devenir soi, l’amour, notre rapport au sauvage et la place de chacun.e dans le monde. Le spectacle mêle réel et fiction, arts du récit et musique, mythe de création de la Grande Ourse et paroles intimes d’aujourd’hui.

C’est un conte de la nuit des temps qui transcende le manichéisme pour ouvrir un monde habité de beauté et d’horreur. Un monde qui relie intimement humain et nature, vie et mort.

Écriture, Mise en scène et Jeu : Caroline Loze

Collaboration artistique : Nolwenn Peterschmitt

Accompagnement dramaturgique : Annabelle Sergent

Accompagnement chorégraphique : Nathalie Pernette

Création sonore : Émile Wacquiez

Création musicale : François Neveu

Arrangements accordéon : Tommy Haullard

Création lumière : Sebian Falk

Scénographie : Myrtille Debièvre

Costume : Louisa Gesset-Hernandez

Régie : Renaud Eychène

Co-production : La Maison du Conte (94), Le Centre des Arts du Récit / Théâtre Prémol (38), Le THV de Saint-Barthélémy-d’Anjou (49), Rumeurs Urbaines (92), Le Lieu (78), L’Espace Périphérique Paris-Villette (75)

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Région Île-de-France, du Département de Seine-et-Marne et de la Cie LOBA / Annabelle Sergent dans le cadre du compagnonnage-plateau du Ministère de la Culture et de la Communication

Partenaires et accueil en résidence : Animakt (91), La Ferme Corsange (77), Le Théâtre de Verdure de la Girandole (93), La Machinchoserie (88)

Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue chalon sur saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « ursamajor.spectacle@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767085738 »}] [{« link »: « https://www.chalondanslarue.com/prog2026/ursa-major/207 »}]

Cie Rêve de Moi, j’Rêve de Toi / Caroline Loze soeurs spectacle

Jeanne Laurent