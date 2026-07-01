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Ursa Major, Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue, Chalon-sur-Saône

jeudi 23 juillet 2026 · Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue · Chalon-sur-Saône

Ursa Major, Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue
Adresse
chalon sur saône
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Au chapeau

Ursa Major 23 – 26 juillet Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Saône-et-Loire

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T21:45:00+02:00 – 2026-07-23T22:45:00+02:00
Fin : 2026-07-26T21:45:00+02:00 – 2026-07-26T22:45:00+02:00

URSA MAJOR

Conte sauvage

Du 23 au 26 juillet 2026
à 21h45 – Jardin de l’Arquebuse
Pastille 29
Jauge limitée 250 personnes

Elle, on l’appelle La Petite. Et sa sœur, c’est La Grande.
La Grande a un secret. Et la Petite veut savoir. C’est plus fort qu’elle.
Entre les deux, se tissent les fils d’une métamorphose.
Inspiré d’un récit traditionnel issu de la tribu nord-américaine des Blackfoot, URSA MAJOR plonge au cœur de la forêt pour interroger le lien ambivalent et complexe qui unit les sœurs, le devenir soi, l’amour, notre rapport au sauvage et la place de chacun.e dans le monde. Le spectacle mêle réel et fiction, arts du récit et musique, mythe de création de la Grande Ourse et paroles intimes d’aujourd’hui.
C’est un conte de la nuit des temps qui transcende le manichéisme pour ouvrir un monde habité de beauté et d’horreur. Un monde qui relie intimement humain et nature, vie et mort.

Écriture, Mise en scène et Jeu : Caroline Loze
Collaboration artistique : Nolwenn Peterschmitt
Accompagnement dramaturgique : Annabelle Sergent
Accompagnement chorégraphique : Nathalie Pernette
Création sonore : Émile Wacquiez
Création musicale : François Neveu
Arrangements accordéon : Tommy Haullard
Création lumière : Sebian Falk
Scénographie : Myrtille Debièvre
Costume : Louisa Gesset-Hernandez
Régie : Renaud Eychène

Co-production : La Maison du Conte (94), Le Centre des Arts du Récit / Théâtre Prémol (38), Le THV de Saint-Barthélémy-d’Anjou (49), Rumeurs Urbaines (92), Le Lieu (78), L’Espace Périphérique Paris-Villette (75)
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Région Île-de-France, du Département de Seine-et-Marne et de la Cie LOBA / Annabelle Sergent dans le cadre du compagnonnage-plateau du Ministère de la Culture et de la Communication
Partenaires et accueil en résidence : Animakt (91), La Ferme Corsange (77), Le Théâtre de Verdure de la Girandole (93), La Machinchoserie (88)

Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue chalon sur saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « ursamajor.spectacle@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767085738 »}] [{« link »: « https://www.chalondanslarue.com/prog2026/ursa-major/207 »}]
Cie Rêve de Moi, j’Rêve de Toi / Caroline Loze soeurs spectacle

Jeanne Laurent

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