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USA NAILS EN CONCERT Nasbinals

samedi 15 août 2026 · Nasbinals

USA NAILS EN CONCERT Nasbinals

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
48260 Nasbinals
Département
Lozère
Tarif
55 55 65 Abonnement

Nasbinals

USA NAILS EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Avec Feel Worse, USA Nails signe un retour aussi brutal qu’attendu. En à peine 25 minutes, le quatuor londonien déchaîne un noise rock tendu, abrasif et viscéral, entre urgence punk, grooves furieux et dissonances mordantes. Dans le care du Festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/
Avec Feel Worse, USA Nails signe un retour aussi brutal qu’attendu. En à peine 25 minutes, le quatuor londonien déchaîne un noise rock tendu, abrasif et viscéral, entre urgence punk, grooves furieux et dissonances mordantes. Fidèle à son énergie radicale, le groupe transforme colère sociale, malaise contemporain et satire politique en un déluge sonore intense, addictif et sans concession.

Pour écouter https://usanails.bandcamp.com/

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026
Site internet https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/   .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie   contact@mordorfest.fr

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English :

With *Feel Worse*, USA Nails makes a comeback that’s as brutal as it is anticipated. In just 25 minutes, the London-based quartet unleashes tense, abrasive, and visceral noise rock, blending punk urgency, furious grooves, and biting dissonance. As part of the 2026 Mordorfest Festival: https://mordorfest.fr/

L’événement USA NAILS EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48

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