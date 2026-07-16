USA NAILS EN CONCERT Nasbinals
samedi 15 août 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
USA NAILS EN CONCERT
Nasbinals Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Avec Feel Worse, USA Nails signe un retour aussi brutal qu’attendu. En à peine 25 minutes, le quatuor londonien déchaîne un noise rock tendu, abrasif et viscéral, entre urgence punk, grooves furieux et dissonances mordantes. Dans le care du Festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/
Avec Feel Worse, USA Nails signe un retour aussi brutal qu’attendu. En à peine 25 minutes, le quatuor londonien déchaîne un noise rock tendu, abrasif et viscéral, entre urgence punk, grooves furieux et dissonances mordantes. Fidèle à son énergie radicale, le groupe transforme colère sociale, malaise contemporain et satire politique en un déluge sonore intense, addictif et sans concession.
Pour écouter https://usanails.bandcamp.com/
Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026
Site internet https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr
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English :
With *Feel Worse*, USA Nails makes a comeback that’s as brutal as it is anticipated. In just 25 minutes, the London-based quartet unleashes tense, abrasive, and visceral noise rock, blending punk urgency, furious grooves, and biting dissonance. As part of the 2026 Mordorfest Festival: https://mordorfest.fr/
L’événement USA NAILS EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48
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