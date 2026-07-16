Informations pratiques

Nasbinals

USA NAILS EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Avec Feel Worse, USA Nails signe un retour aussi brutal qu’attendu. En à peine 25 minutes, le quatuor londonien déchaîne un noise rock tendu, abrasif et viscéral, entre urgence punk, grooves furieux et dissonances mordantes. Dans le care du Festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/

Avec Feel Worse, USA Nails signe un retour aussi brutal qu’attendu. En à peine 25 minutes, le quatuor londonien déchaîne un noise rock tendu, abrasif et viscéral, entre urgence punk, grooves furieux et dissonances mordantes. Fidèle à son énergie radicale, le groupe transforme colère sociale, malaise contemporain et satire politique en un déluge sonore intense, addictif et sans concession.

Pour écouter https://usanails.bandcamp.com/

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

With *Feel Worse*, USA Nails makes a comeback that’s as brutal as it is anticipated. In just 25 minutes, the London-based quartet unleashes tense, abrasive, and visceral noise rock, blending punk urgency, furious grooves, and biting dissonance. As part of the 2026 Mordorfest Festival: https://mordorfest.fr/

L’événement USA NAILS EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48