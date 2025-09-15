USP Conférence « Nourrir et protéger un défi mondial … et français ! »

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Mardi 2026-04-14

Conférence de Sylvie Brunel

La question de la faim dans le monde, reste lancinante. Les besoins alimentaires vont croissant et de nombreuses personnes souffrent aujourd’hui de sous-alimentation y compris en Europe. L’agriculture française, qui avait su relever le défi, est aujourd’hui confrontée à des enjeux cruciaux assurer la relève, maintenir sa compétitivité, concilier des attentes et des modèles aussi pluriels que contradictoires. Or les critiques sont incessantes, faisant de l’agriculteur le bouc émissaire de nos peurs. Quelle est cette société qui ose se permettre de mordre la main qui la nourrit, souvent sans connaître la réalité du travail de la terre ? Comment agir tout en préservant l’environnement ?

Sylvie BRUNEL est géographe, économiste, écrivain, professeure émérite à Sorbonne Université. Membre de l’Académie d’Agriculture, elle a travaillé pendant dix-sept ans dans des ONG, Action contre la faim dont elle a été la Présidente et Médecins sans frontières. Spécialiste des questions de développement, elle s’intéresse particulièrement aux enjeux de sécurité alimentaire. Elle a publié de nombreux ouvrages scientifiques, des essais et des romans parmi lesquels Pourquoi les paysans vont sauver le monde, 2020 et Nourrir. Cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre ! 2023 8 .

16 boulevard Charles de Gaulle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 70 41 usp.villefranche12@gmail.com

