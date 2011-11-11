UZI FREYJA Concert Nuit SUDS Maison des Suds Arles

Arles

UZI FREYJA Concert Nuit SUDS

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 23h59.

Après le concert, la Nuit se poursuit avec Sabor A Mi (Dj set) Mexique. Maison des Suds 14, rue des arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 23:59:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

L’éternel féminin en version rap… Délicieusement provoc’ et furieusement punk, elle raconte à la petite fille blessée l’histoire de la déesse femme noire libre et forte qu’elle est devenue.

Artiste émergente de la scène indépendante, délicieusement provoc’ et furieusement punk, cette parisienne anglophone d’origine camerounaise n’a pas choisi son nom de scène par hasard. Car Kelly Rose est à la fois Uzi, du nom d’une arme semi-automatique renvoyant à son flow vertigineux (à la Nicki Minaj) et Freyja, en référence à la déesse nordique de l’amour et de fertilité… Avec cet album qu’elle revêt comme une seconde peau, elle s’adresse à la petite fille blessée qu’elle a été pour lui raconter la femme libre qu’elle va devenir. En français et en anglais, qu’elle mêle parfois dans un même titre tout comme elle entremêle ses sources d’inspiration musicale électro rap, K-pop, musiques camerounaises aux guitares saturées elle balance des punchlines sur l’amour, la sexualité et le féminin avec une force de frappe qui vous laissera KO sur le dance-floor !



Après le concert, la Nuit se poursuit avec Sabor A Mi (Dj set) Mexique.



Texte FloR.Suds ; Photo © Tom Kleinberg .

Maison des Suds 14, rue des arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com

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English :

A rap version of the eternal feminine… Deliciously provocative and furiously punk, she tells the wounded little girl the story of the free and strong black female goddess she has become.

L’événement UZI FREYJA Concert Nuit SUDS Arles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Arles