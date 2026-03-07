1/ Juste Shani

Avant de marquer les esprits avec son EP Diamant Noir et le freestyle « Matrixée » en 2025, où son écriture personnelle et affûtée se pose parfaitement sur des sons trap et électro, Juste Shani a essaimé les singles et distinctions comme autant d’indices du succès à venir. La rappeuse prend son envol au début des années 2020, bientôt lauréate de dispositifs majeurs comme Le Fair, Rappeuses en liberté ou Radar. Aujourd’hui, elle bouscule les codes avec des morceaux très personnels, célébration de la confiance en soi, de la liberté et du courage de croire en ses rêves. Sur scène, sa présence magnétique et énergique fait déjà l’unanimité.

2/ Uzi Freyja

Le nom dit tout, association entre un pistolet mitrailleur et la déesse nordique de l’amour. Sur son premier album paru en 2025, Bhelize Don’t Cry, Uzi Freyja mitraille avec un débit parfois vertigineux, dans un mélange brut d’électro expérimentale et de fureur punk. Sur ce disque imaginé comme une lettre écrite à la petite fille qu’elle était, la rappeuse parisienne d’origine camerounaise mélange anglais et français avec une force de frappe impressionnante, dans les pas de Missy Elliott et Rico Nasty. Affranchie des codes, charismatique et intrépide, Uzi Freyja est lauréate du Prix Chorus des Hauts de Seine 2023 et a fait de la scène son terrain de jeu privilégié – en tête d’affiche ou dans les plus grands festivals français et européens – avec des performances incandescentes et inspirantes.

La nouvelle génération s’empare d’une soirée hip-hop au féminin – tonique et authentique – avec le tourbillon Uzi Freyja et l’audace sensible de Juste Shani.

Le mardi 30 juin 2026

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

