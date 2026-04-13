V.I.B. Very Important Baby, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

V.I.B. Very Important Baby Jeudi 7 mai, 10h00 Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T10:00:00+02:00 – 2026-05-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T10:00:00+02:00 – 2026-05-07T11:30:00+02:00

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Des jeux, des livres et une bibliothécaire aux petits soins des plus jeunes et de leurs parents. Tous les jeudis – de 10h à 11h30.

Service Communication de la Ville de Tourcoing