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Vacances à la baignade ! La Roche-Posay

samedi 4 juillet 2026 · La Roche-Posay

Vacances à la baignade ! La Roche-Posay

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Les Jardins des Grands Pré
Ville
86270 La Roche-Posay
Département
Vienne
Tarif

La Roche-Posay

Vacances à la baignade !

Les Jardins des Grands Pré La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Animations familiales et musicales, comprenant des jeux en plein air, des structures gonflables, des challenges (course en sac, tir à la corde) et une ambiance musicale avec DJ.
Animations familiales et musicales, comprenant des jeux en plein air, des structures gonflables, des challenges (course en sac, tir à la corde) et une ambiance musicale avec DJ.   .

Les Jardins des Grands Pré La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 

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English : Vacances à la baignade !

Family-friendly and musical activities, including outdoor games, inflatable play structures, challenges (sack races, tug-of-war), and live music with a DJ.

L’événement Vacances à la baignade ! La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay

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