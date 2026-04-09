Vacances à la baignade ! La Roche-Posay
samedi 4 juillet 2026 · La Roche-Posay
Informations pratiques
La Roche-Posay
Vacances à la baignade !
Les Jardins des Grands Pré La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 21:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Animations familiales et musicales, comprenant des jeux en plein air, des structures gonflables, des challenges (course en sac, tir à la corde) et une ambiance musicale avec DJ.
Animations familiales et musicales, comprenant des jeux en plein air, des structures gonflables, des challenges (course en sac, tir à la corde) et une ambiance musicale avec DJ. .
Les Jardins des Grands Pré La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00
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English : Vacances à la baignade !
Family-friendly and musical activities, including outdoor games, inflatable play structures, challenges (sack races, tug-of-war), and live music with a DJ.
L’événement Vacances à la baignade ! La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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