Informations pratiques

La Roche-Posay

Vacances à la baignade !

Les Jardins des Grands Pré La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Animations familiales et musicales, comprenant des jeux en plein air, des structures gonflables, des challenges (course en sac, tir à la corde) et une ambiance musicale avec DJ.

Animations familiales et musicales, comprenant des jeux en plein air, des structures gonflables, des challenges (course en sac, tir à la corde) et une ambiance musicale avec DJ. .

Les Jardins des Grands Pré La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00

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English : Vacances à la baignade !

Family-friendly and musical activities, including outdoor games, inflatable play structures, challenges (sack races, tug-of-war), and live music with a DJ.

L’événement Vacances à la baignade ! La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay