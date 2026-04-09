Vacances Ados – Centre Paris anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS lundi 20 avril 2026.
DU 20/04 AU 24/04
Lundi 20/04 : Cinéma
Mardi 21/04 : Espace Paris Glisse
Mercredi 22/04 : Aquarium
Jeudi 23/04 : Exposition Flop (MAM)
Vendredi 24/04 : Jeux de société – Loup garou
DU 27/04 AU 30/04
Lundi 27/04 : Cinéma
Mardi 28/04 : Tournoi de tennis de table
Mercredi 29/04 : Five
Jeudi 30/04 : Atelier Cuisine
Retrouvez la programmation sorties de l’espace dédié aux jeunes pour les 13-18 ANS durant les vacances.
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
gratuit
Réservation auprès de l’accueil du Centre.
Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 18 ans.
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
