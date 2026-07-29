Vacances au Théâtre ! Visite et répétition Théâtre Angoulême
vendredi 23 octobre 2026 · Théâtre · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Vacances au Théâtre ! Visite et répétition
Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Profitez d’une visite ludique du Théâtre et à la fin du parcours, assistez à une répétition du spectacle B.A. Ba. Os, prochaine création de la danseuse et chorégraphe Éloïse Deschemin.
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Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 valerie.stosic@theatre-angouleme.org
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English :
Enjoy a fun-filled tour of the theater, and at the end of the tour, watch a rehearsal of the show *B.A. Ba.* Os, the upcoming production by dancer and choreographer Célose Deschemin.
L’événement Vacances au Théâtre ! Visite et répétition Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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