Vacances au Théâtre ! Visite et répétition Théâtre Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Vacances au Théâtre ! Visite et répétition

Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Profitez d’une visite ludique du Théâtre et à la fin du parcours, assistez à une répétition du spectacle B.A. Ba. Os, prochaine création de la danseuse et chorégraphe Éloïse Deschemin.

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Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 valerie.stosic@theatre-angouleme.org

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English :

Enjoy a fun-filled tour of the theater, and at the end of the tour, watch a rehearsal of the show *B.A. Ba.* Os, the upcoming production by dancer and choreographer Célose Deschemin.

L’événement Vacances au Théâtre ! Visite et répétition Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême