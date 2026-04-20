Géants ateliers – fleurs et masques



Durant cette semaine, les enfants manieront du papier découpé pour construire des fleurs et des masques géants. À travers ces ateliers, ils pourront stimuler leur créativité tout en renforçant leur confiance en eux.

Ce projet sera encadré par Laëtitia Serano, artiste auteure et David Elghozi, illustrateur.

Du 20 au 24 avril

De 8h30 à 19h

De 4 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’Frenay :

Place Henri Frenay – 75012 Paris

Téléphone : 01 43 41 84 71 – 07 44 81 32 47

Email : momfrenay@momartre.com

Pour les vacances de printemps, offrez à vos enfants l’opportunité de participer à un atelier d’arts plastique axé sur la confection d’oeuvres géantes.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 19h00

payant

Tarifs en fonction des revenus.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T11:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T08:30:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-21T08:30:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T08:30:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T08:30:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T08:30:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00

Môm’Frenay Place Henri Frenay 75012 Paris

https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/ https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/



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