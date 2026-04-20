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Vacances créatives : Géants ateliers – fleurs et masques à Môm’Frenay Môm’Frenay Paris

Vacances créatives : Géants ateliers – fleurs et masques à Môm’Frenay Môm’Frenay Paris

Vacances créatives : Géants ateliers – fleurs et masques à Môm’Frenay Môm’Frenay Paris lundi 20 avril 2026.

Lieu : Môm'Frenay

Adresse : Place Henri Frenay

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p>Tarifs en fonction des revenus.</p>

Géants ateliers – fleurs et masques

Durant cette semaine, les enfants manieront du papier découpé pour construire des fleurs et des masques géants. À travers ces ateliers, ils pourront stimuler leur créativité tout en renforçant leur confiance en eux.

Ce projet sera encadré par Laëtitia Serano, artiste auteure et David Elghozi, illustrateur.

  • Du 20 au 24 avril
  • De 8h30 à 19h
  • De 4 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’Frenay :

Place Henri Frenay – 75012 Paris
Téléphone : 01 43 41 84 71 – 07 44 81 32 47
Email : momfrenay@momartre.com

Pour les vacances de printemps, offrez à vos enfants l’opportunité de participer à un atelier d’arts plastique axé sur la confection d’oeuvres géantes.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 08h30 à 19h00
payant

Tarifs en fonction des revenus.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T11:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T08:30:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-21T08:30:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T08:30:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T08:30:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T08:30:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00

Môm’Frenay Place Henri Frenay  75012 Paris
https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/ https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/


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