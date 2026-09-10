VACANCES DE RÊVE CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

VACANCES DE RÊVE

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-18 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-20 2026-11-14 2026-11-20 2026-12-12 2026-12-19 2026-12-28 2027-01-02

1h30 de situations ubuesques que tout le monde a plus ou moins vécues ! Plus que moins ! Avec en prime un Bruno Aguiar en grande forme qui vous fera voyager dans des cascades de rires et de plaisir !

Pour certains y’a du soleil et des nanas, pour d’autres y’a du crachin et des tracas !

Et il y a surtout du très grand Bruno Aguiar ne reculant devant rien pour nous faire hurler de rire !

Bruno s’attaque aux plaisirs des vacances, à celles qui parfois vous mettent dans des situations improbables, voire gênantes ! Vous savez, tous ces excellents moments qui débutent par une grève, un retard, des passeports oubliés, des bagages dynamités, Madame qui s’énerve, belle-maman qui s’en mêle, le personnel qui s’en fout… Et toi qui te retrouves comme un gland à gérer une situation très vite ingérable ! Ça vous parle ?

Mais comme il dit y’en a qui partent pas en vacances, ben ils sont moins malheureux ! 25 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com

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English :

An hour and a half of absurd situations that everyone has experienced to some extent! More than a little! Plus, Bruno Aguiar is in top form and will take you on a journey filled with laughter and fun!

L’événement VACANCES DE RÊVE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE