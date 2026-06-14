Vacances d’été activités 11-15 ans Centre Paris’ Anim Binet PARIS
Vacances d’été activités 11-15 ans Centre Paris’ Anim Binet PARIS lundi 6 juillet 2026.
Du 06 au 24 juillet de 10h à 18h, le CPA Binet accueille les ados de 11 à 15 ans autour de plusieurs activités !
Semaine 1 / 06 au 10 juillet
Lundi : (matin) Accueil Jeux / (après-midi) Ultimate
Mardi : Piscine Olympique de Saint Denis
Mercredi :
(matin) Atelier porte-clé / (après-midi) Atelier « réduction des déchets » à l’Académie du Climat
Jeudi : Accrobranche – (Base de loisirs de Cergy Pontoise)
Vendredi : (matin) Atelier peinture / (après-midi) Cinéma et goûter
Semaine 2 / 15 au 17 juillet (3 jours)
Lundi : Fermé
Mardi : Férié
Mercredi : Sortie VTT à la journée
Jeudi : Aqua Parc – (Base de loisirs de Cergy Pontoise)
Vendredi : (matin) Initiation au Cécifoot / (après-midi) Battle Royale Pistolet à eau
Semaine 3 / 20 au 24 juillet
Lundi : Pique-nique au parc Floral + Mini-Golf
Mardi :
(matin) Cuisine « Donuts » / (après-midi) Piscine de Neuilly
Mercredi : Pique-nique + Koh Lanta de Binet
Jeudi : Paintball (Base de loisirs de Cergy Pontoise)
Vendredi :
(matin) Atelier « Création d’aimants » / (après-midi) Crêpe Party
Accueil en journée avec multi-activités pendant les 3 premières semaines de juillet.
Du lundi 20 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
Du mercredi 15 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 18h00
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 18h00
payant
Semaine 1 : 40,50 euros
Semaine 2 : 24,30 euros.
Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-24T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T12:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00
Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS
https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=14&public=&idtf=16 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/
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