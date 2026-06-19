Nogent-le-Rotrou

Vacances d’été au Château Livret-jeu Sur les traces de la bête

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Sur les traces de la Bête

Une terrible créature sème la terreur dans les ruelles de la cité médiévale… et jusque dans le château !

Aidez le seigneur de Nogent à retrouver sa trace en parcourant chaque recoins du château et découvrez comment la vaincre.

Dès 7 ans / Livret 5,50 €

Sur inscription

Livret-jeu Sur les traces de la Bête

Une terrible créature sème la terreur dans les ruelles de la cité médiévale… et jusque dans le château !

Aidez le seigneur de Nogent à retrouver sa trace en parcourant chaque recoins du château et découvrez comment la vaincre.

À partir de 7 ans

Tarif (entrée sur le site incluse)

Enfant de 7 à 18 ans => 5,50 €

Adulte accompagnant 5€

Sur inscription .

1 Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02

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English :

On the Trail of the Beast

A terrifying creature is spreading fear through the alleys of the medieval city… and even into the castle!

Help the Lord of Nogent track it down by searching every nook and cranny of the castle and discover how to defeat it.

Ages 7 and up / Booklet: 5.50 €

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L’événement Vacances d’été au Château Livret-jeu Sur les traces de la bête Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE