Einville-au-Jard

Vacances d’été au Moulin de Fraispertuis !

Moulin de Fraispertuis Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-12

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-26

NOUVEAUTE 2026 !!! Cette année, nous organisons un séjour enfants et un séjour ados ! Et si tu pouvais devenir n’importe qui, n’importe quoi ? Cet été, nous te proposons une aventure incroyable dans des univers parallèles, où ton imagination sera la seule limite ! Activités au programme expression et créativité, sports et défis, animations artistiques, exploration et aventures, grands jeux et veillées inoubliables. Un cadre idéal à l’orée de la forêt vosgienne, avec une équipe d’animation qualifiée et bienveillante ! Rejoins-nous pour une aventure extraordinaire et des vacances pleines de vie !

Du 12 au 25 juillet 2026, pour les ados à partir du CM2. Habitants CC Sânon 500 € et extérieurs 525 €

Du 26 juillet au 1er août 2026, pour les enfants du CP au CM2. Habitants CC Sânon 250 € et extérieurs 275 €

(Options de paiement disponibles espèces, virement, chèques ANCV, VACAF, PASS-COLO…) Inscription obligatoire avec un acompte de 150 €

Infos et inscriptions association.einvilleetenvirons@famillesrurales.org, 58 Grande Rue, 54370 Einville-au-Jard au 03 83 72 06 91Enfants

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Moulin de Fraispertuis Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 06 91 association.einvilleetenvirons@famillesrurales.org

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English :

NEW FOR 2026!!! This year, we’re organizing a kids’ camp and a teens’ camp! What if you could become anyone or anything? This summer, we’re offering you an incredible adventure through parallel universes, where your imagination is the only limit! Activities on the program: self-expression and creativity, sports and challenges, artistic workshops, exploration and adventures, group games, and unforgettable evening activities. An ideal setting on the edge of the Vosges Forest, with a qualified and caring staff! Join us for an extraordinary adventure and a vacation full of life!

July 12–25, 2026, for teens in 5th grade and up. Residents of the Sénon Community of Communes: 500 ?; non-residents: 525 ?

July 26–August 1, 2026, for children in grades 1–5. Residents of the S%E2non Community of Communes: 250 ?; non-residents: 275 ?

(Available payment options: cash, bank transfer, ANCV checks, VACAF, PASS-COLO, etc.) Registration is required and includes a deposit of 150 ?

Information and registration: association.einvilleetenvirons@famillesrurales.org, 58 Grande Rue, 54370 Einville-au-Jard, at 03 83 72 06 91

L’événement Vacances d’été au Moulin de Fraispertuis ! Einville-au-Jard a été mis à jour le 2026-06-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS