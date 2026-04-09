Vacances musicales printemps (stage) à Polynotes Polynotes Paris
Vacances musicales printemps (stage) à Polynotes Polynotes Paris lundi 20 avril 2026.
Les enfants, musiciens ou non, sont amenés à jouer, chanter ensemble, découvrir du répertoire, des styles, des instruments, dans une ambiance très ludique.
Les professeur•es de Polynotes ont développé depuis plusieurs années une pédagogie adaptée aux sessions de vacances musicales. Les enfants font de réels progrès, créent des liens avec d’autres élèves de l’école et se familiarisent avec la musique comme avec une langue étrangère qu’ils commencent à parler entre eux.
Le stage du printemps 2026 est autour du thème de la musique et du théâtre.
Pour les enfants de 8 à 12 ans (possibilité d’accepter des enfants de 6-7ans dépendant des demandes).
L’école de musique associative Polynotes 11e propose des stages pendant les vacances scolaires.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 17h00
payant
Tarif dépendant du quotient familial : De 265 à 375 euros (+ 2 euros d’adhésion).
Inscription par mail à accueil@polynotes.org.
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00
Polynotes 83, rue Léon Frot 75011 Paris
https://www.polynotes.org/post/les-vacances-musicales-printemps-musique-et-th%C3%A9%C3%A2tre-du-20-au-24-avril-2026 +33143798875 accueil@polynotes.org https://www.facebook.com/Polynotes/ https://www.facebook.com/Polynotes/
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