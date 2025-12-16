Vacances sportives La Filature de l’Isle Périgueux
Vacances sportives La Filature de l’Isle Périgueux lundi 9 février 2026.
Vacances sportives
La Filature de l’Isle 15 chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-09
Semaine d’activité sportive pour les 6/8 ans, 9/11 ans et 12/15 ans
Gratuit pour les enfants résidant à Périgueux et 18 ans pour les enfants résidant hors Périgueux.
Inscriptions obligatoires (à la Filature de l’Isle) .
La Filature de l’Isle 15 chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 23 sport@perigueux.fr
English : Vacances sportives
L’événement Vacances sportives Périgueux a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Communal de Périgueux