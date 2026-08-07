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Vacances sportives Périgueux

lundi 19 octobre 2026 · Périgueux

Vacances sportives Périgueux

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Adresse
61 Rue Victor Hugo
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
18 18 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Vacances sportives

61 Rue Victor Hugo Périgueux Dordogne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-19

Semaine d’activités sportives pour les 6/15 ans. Inscription obligatoire à la filature de l’Isle   .

61 Rue Victor Hugo Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 40 20 

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English : Vacances sportives

L’événement Vacances sportives Périgueux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Communal de Périgueux

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