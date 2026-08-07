AGENDA · Périgueux
Vacances sportives Périgueux
lundi 19 octobre 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Vacances sportives
61 Rue Victor Hugo Périgueux Dordogne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-19
Semaine d’activités sportives pour les 6/15 ans. Inscription obligatoire à la filature de l’Isle .
61 Rue Victor Hugo Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 40 20
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English : Vacances sportives
L’événement Vacances sportives Périgueux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Communal de Périgueux
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