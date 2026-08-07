Informations pratiques

Périgueux

Vacances sportives

61 Rue Victor Hugo Périgueux Dordogne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-19

Semaine d’activités sportives pour les 6/15 ans. Inscription obligatoire à la filature de l’Isle .

61 Rue Victor Hugo Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 40 20

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English : Vacances sportives

L’événement Vacances sportives Périgueux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Communal de Périgueux