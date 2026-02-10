Vacher En attendant l’instant présent | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 16 – 16 – 20 EUR
Début : 2026-03-19 20:30:00
fin : 2026-03-19 21:50:00
2026-03-19
Venez voir Gregory Vacher dans son spectacle En attendant l’instant présent, le jeudi 19 mars à 20h30 à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 billets@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Gregory Vacher in his show En attendant l’instant présent, on Thursday March 19 at 8:30pm at the Comédie des Volcans.
