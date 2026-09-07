VAE – Information collective, Cité Administrative Martial Pascaud – Salle R1, Saint-Junien
mardi 15 septembre 2026 · Cité Administrative Martial Pascaud - Salle R1 · Saint-Junien
Informations pratiques
VAE – Information collective Mardi 15 septembre, 09h30 Cité Administrative Martial Pascaud – Salle R1 Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T09:30:00+02:00 – 2026-09-15T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T09:30:00+02:00 – 2026-09-15T11:00:00+02:00
Au programme de la présentation :
– Comprendre ce qu’est la VAE et ses bénéfices.
– Identifier les certifications accessibles et les publics concernés.
– Découvrir les deux parcours existants : VAE « droit commun » et nouveau dispositif France VAE.
– Connaître les étapes clés : recevabilité, accompagnement, jury.
– S’informer sur les financements possibles (salariés, indépendants, demandeurs d’emploi, bénévoles…).
– Découvrir le rôle du Point Régional Conseil (PRC) VAE et l’accompagnement proposé.
Le PRC VAE est votre point d’entrée pour explorer vos expériences, identifier les diplômes correspondants et sécuriser votre projet.
Cité Administrative Martial Pascaud – Salle R1 2 rue Arsonval 87200 SAINT JUNIEN Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0749493265 »}, {« type »: « email », « value »: « eripstjunien@mlr87.fr »}]
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet à toute personne de faire reconnaître officiellement ses compétences acquises pour obtenir un diplôme ou un titre reconnu. VAE compétences
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