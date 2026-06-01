Vagabondages & Conversations de Christian Ubl et avec Christian Ubl & Gilles Clément, 3 bis f – Centre d’arts contemporains, Aix-en-Provence
Vagabondages & Conversations de Christian Ubl et avec Christian Ubl & Gilles Clément, 3 bis f – Centre d’arts contemporains, Aix-en-Provence samedi 19 septembre 2026.
Vagabondages & Conversations de Christian Ubl et avec Christian Ubl & Gilles Clément Samedi 19 septembre, 19h00 3 bis f – Centre d’arts contemporains Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:39:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:39:00+02:00
Spectacle Danse dans le cadre de la Biennale d’Aix
Vagabondages & Conversations
De & avec Christian Ubl (conception et chorégraphie) et Gilles Clément (textes)
Tous deux patients artisans, le chorégraphe-danseur Christian Ubl et le jardinier-écrivain Gilles Clément aiment arpenter leur propre terrain de jeu : l’espace scénique pour l’un, et pour l’autre le jardin.
Dans Vagabondages & Conversations, leurs parcours se rejoignent pour évoquer le vivant. Avec humour et délicatesse, ils nous parlent de transformation, d’adaptation et de migration via le « brassage planétaire » cher à Gilles Clément. Dans le jardin du 3 bis f ou ceux de la Bastide du Jas de Bouffan, le public est invité à ralentir, à accepter l’incertitude et la transformation. La danse explore, hésite, recommence, comme une plante vers la lumière.
3 bis f – Centre d’arts contemporains 109 avenue du petit Barthélemy, 13100 Aix-en-provence Aix-en-Provence 13617 Pont de l’Arc Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442161775 http://www.3bisf.com [{« type »: « link », « value »: « http://3bisf.com »}] Depuis 1983, le 3 bis f, situé dans le Centre Hospitalier psychiatrique Montperrin, développe un lieu de créations contemporaines tant dans le domaine du spectacle vivant que dans celui des arts visuels au sein de son Centre d’Art. Chaque année, sur des temporalités variables allant de quelques semaines à plusieurs mois, des artistes et compagnies sont invités à proposer et développer des projets dans le cadre de résidences de recherche ou de création pour le lieu. Plusieurs moments de rencontres avec les résidences en cours sont proposés et ouverts à tous les publics : sessions, ateliers de pratique collective, échanges avec les artistes, visites, conférences, représentations, expositions… Parking et transports à proximité
Spectacle Danse dans le cadre de la Biennale d’Aix
©Jean Barak
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