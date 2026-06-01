Vagabondages & Conversations de Christian Ubl et avec Christian Ubl & Gilles Clément, Jardins de la Bastide du Jas de Bouffan, Aix-en-Provence

Vagabondages & Conversations de Christian Ubl et avec Christian Ubl & Gilles Clément Dimanche 20 septembre, 18h00 Jardins de la Bastide du Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:40:00+02:00

Spectacle Danse dans le cadre de la Biennale d’Aix

Vagabondages & Conversations

De & avec Christian Ubl (conception et chorégraphie) et Gilles Clément (textes)

Tous deux patients artisans, le chorégraphe-danseur Christian Ubl et le jardinier-écrivain Gilles Clément aiment arpenter leur propre terrain de jeu : l’espace scénique pour l’un, et pour l’autre le jardin.

Dans Vagabondages & Conversations, leurs parcours se rejoignent pour évoquer le vivant. Avec humour et délicatesse, ils nous parlent de transformation, d’adaptation et de migration via le « brassage planétaire » cher à Gilles Clément. Dans le jardin du 3 bis f ou ceux de la Bastide du Jas de Bouffan, le public est invité à ralentir, à accepter l’incertitude et la transformation. La danse explore, hésite, recommence, comme une plante vers la lumière.

Jardins de la Bastide du Jas de Bouffan 4 Rue de Valcros, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/vagabondages-conversations-de-christian-ubl-et-avec-christian-ubl-gilles-clement1 »}]

Spectacle Danse dans le cadre de la Biennale d’Aix

©Jean Barak