Valence au XIXe siècle, Kiosque Peynet, Valence
samedi 19 septembre 2026 · Kiosque Peynet · Valence
Informations pratiques
Valence au XIXe siècle Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Kiosque Peynet Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Si le XIXe siècle est marqué par l’invention de la photographie, il s’accompagne également de nombreux bouleversements qui transforment la ville.
Kiosque Peynet 15A Rue Georges Méliès, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}]
Si le XIXe siècle est marqué par l’invention de la photographie, il s’accompagne également de nombreux bouleversements qui transforment la ville.
©PAH
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Soirées estivales du bord du Rhône chemin de l’Epervière Valence 21 août 2026
- Le mur du samedi Festival Walls&Love 2026 Valence 22 août 2026
- Festival Walls&Love 2026 Valence 22 août 2026
- Fresque Rémi Tournier Festival Walls&Love 2026 Valence 22 août 2026
- Visite guidée Le parc Jouvet Belvédère du parc Jouvet Valence 22 août 2026