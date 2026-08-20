Valenciennoises !, Médiathèque Simone Veil, Valenciennes

Informations pratiques

Valenciennoises ! 2 et 3 octobre Médiathèque Simone Veil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Femmes de pouvoir, écrivaines, dentellières, cheffes d’orchestre : les personnalités féminines de Valenciennes ont connu bien des rôles.

Venez découvrir une sélection d’objets, documents et ouvrages retraçant le portrait de ces femmes exceptionnelles.

Médiathèque Simone Veil 2 rue Ferrand 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0327225700 https://myriade.valenciennes-metropole.fr/valenciennes_mediatheque#presentation https://www.facebook.com/mediathequevalenciennes/;https://www.instagram.com/mediatheque_valenciennes/;https://www.youtube.com/channel/UCFIOV59c-EthTmfsOTrHoOw

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