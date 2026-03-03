Valentina Dixstance Tour Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Valentina Dixstance Tour

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-12-15 15:00:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Valentina revient pour une tournée intense, vibrante et pleine d’émotion le Dixstance Tour.

Elle interprète ses chansons phares, explore de nouvelles compositions et crée un lien direct avec son public. Une expérience musicale sincère, entre moments forts et surprises.

Un concert à ne pas manquer pour ressentir la fraîcheur, l’authenticité et la passion de Valentina sur scène.Tout public

.

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valentina returns for an intense, vibrant and emotional tour the Dixstance Tour.

She performs her signature songs, explores new compositions and creates a direct link with her audience. A sincere musical experience, between highlights and surprises.

A not-to-be-missed concert to experience Valentina’s freshness, authenticity and passion on stage.

L’événement Valentina Dixstance Tour Metz a été mis à jour le 2026-03-03 par AGENCE INSPIRE METZ