Valérie Vernay dédicace « Mémoires d’un garçon agité », Librairie Gallimard, Paris

Valérie Vernay dédicace « Mémoires d’un garçon agité » Samedi 7 mars, 16h30 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T16:30:00+01:00 – 2026-03-07T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T16:30:00+01:00 – 2026-03-07T18:30:00+01:00

Une histoire d’une sensibilité rare qui évoque la question du deuil et de l’enfance.

Âgé d’une dizaine d’années, Germain est un garçon sensible qui décide un jour d’écrire ses mémoires. Persuadé d’être responsable de la mort de sa petite sœur, il éprouve une culpabilité profonde et il se réfugie alors dans l’écriture, essayant maladroitement d’exprimer ce sentiment de culpabilité qui ne le quitte pas car, chaque jour, il pense à elle.

Valérie Vernay est une illustratrice, dessinatrice et coloriste de bande dessinée. Elle a publié plusieurs livres jeunesse et dessine la série « Agathe Saugrenu » avec Zabus au scénario qui signe l’histoire de « Mémoires d’un garçon agité ».

Photographie © Droits réservés

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-valerie-vernay-dedicace-memoires-dun-garcon-agite-1983073995704 »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/VernayZabusMemoiresDargaud »}]

