Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou MA Compagnie

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Un voyage chorégraphique qui déborde d’images, de malice et de liberté.

Une invitation pour petits et grands dans une valse joyeuse où tout bouge, tout chute, tout s’invente. Dans ce bric-à-brac poétique, les corps dansent, tombent, se relèvent et font groupe autrement. Inspiré par les monstres de nos imaginaires, Valse avec W… aborde la différence comme une richesse, un terrain de jeu, un espace pour construire et déconstruire ensemble. Entre l’histoire de l’art et l’enfance, Marc Lacourt façonne un rituel ludique et sensible, où l’on apprend à regarder autrement ce qui nous déroute.

En coréalisation avec l’OARA

A partir de 6 ans. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77

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English : Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou MA Compagnie

L’événement Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou MA Compagnie Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre